台股連4天創高 外資買超483億元聚焦航空雙雄

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（中央社記者賴言曦台北16日電）台股今天終場收在21304.26點，連4個交易日寫收盤新高，外資持續擔綱買超主力，加碼台股新台幣483.78億元，買超前3名依序為長榮航、力積電、華航，分別敲進4萬6739張、4萬231張及3萬2087張。

台股今天盤中勁揚368點至21515點，寫下盤中歷史高點，終場漲勢收斂，指數上漲157.05點或0.74%，收在21304.26點，創台股收盤指數新高紀錄，成交值新台幣5271.54億元，連續4個交易日創收盤新高。

三大法人今天合計買超517.08億元，分別為自營商買超47.61億元，投信賣超14.31億元，外資及陸資買超483.78億元；其中外資連續5個交易日買超，投信累計24個交易日連續買超。

觀察外資今天買超個股清單，根據台灣證券交易所統計，買超前10名中以敲進長榮航4萬6739張居冠、力積電4萬231張居次，第3是華航3萬2087張，其餘依序為友達、開發金、華通、中鋼、元大金、聯電及陽明。

外資今天調節多檔AI指標股，分別賣超緯創2萬7179張、廣達1萬6464張，賣超最多的是英業達3萬8764張；其餘外資調節個股依序為元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）、光寶科、精英、遠百、華榮及南亞科。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪時分析，美國就業及通膨數據報佳音，激勵美股表現亮眼，加上市場看好輝達（NVIDIA）下週即將公布的財報，台股表現強勢。

法人分析，台股受惠企業首季財報、出口數據表現佳，近期漲勢強勁，但由於短線已漲多，部分個股出現震盪整理，後續除了觀察個股交易量能外，也要留意指標股走勢、外資是否轉賣等因素。（編輯：張均懋）1130516