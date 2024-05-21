中鋼前4月稅前淨利21.45億元 年增147%

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（中央社記者賴言曦台北21日電）中鋼今天公告4月自結稅前淨利6.66億元，月增0.3%，年減29.3%，累積前4月稅前淨利21.45億元，年增147%；展望後市，中鋼認為，隨著全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，國際鋼市穩中向上。

中鋼統計，4月碳鋼銷售量68萬86公噸，累積今年碳鋼銷售量266萬395公噸。

中鋼表示，今年累計稅前淨利較去年同期增加，主要是鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，帶動營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，也使業外收入增加。

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觀察整體經濟，中鋼指出，全球經濟維持緩步復甦基調，中國刺激經濟政策逐漸發酵，第1季經濟成長率達5.3%，製造業活動加溫，國統局發布4月份製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，連續2個月處於擴張區間；美國消費者支出與投資表現穩健，終端市場消費動能續存，台灣4月出口年增率達 4.3%，連續6個月年比呈現成長走勢。

鋼鐵供給方面，中鋼表示，中國鋼廠減產有成，鋼廠與社會庫存同步下滑，因應第2季逢印度大選季節，印度鋼廠預計減產達百萬噸，有助舒緩供給壓力；整體而言，全球經濟溫和復甦，製造業訂單處於逐漸回升階段，國際鋼市穩中向上。（編輯：張均懋、翟思嘉）1130521