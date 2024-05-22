彭金隆：協助發展並非去監理化 金管會無放鬆理由

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（中央社記者謝方娪台北22日電）金管會新任主委由保險學者彭金隆出線，業界期待新主委興利為優先，並降低監理管制力道，彭金隆今天首度表態，希望打造安全及發展並進的新金融市場，持續推進法規鬆綁，助業者調降依從成本，但發展並非去監理化，「金管會對公司行為監理沒有放鬆的理由」。

政大風險管理與保險學系教授彭金隆20日正式接任金管會主委，今天受邀赴立法院財委會報告業務施政方針。民進黨立委郭國文認為，保險業對彭金隆接掌金管會歡聲雷動，但業者期待的是去管制，而非真正的發展，彭金隆在打造安全與發展並進的新金融市場時，如何拿捏安全與發展的尺度。

彭金隆答詢時表示，發展並非去監理化，金管會對公司行為監理、公司治理乃至於金融業資本適足率等要求，均沒有放鬆的理由；但金管會將著墨未來新市場發展並持續推進法規鬆綁，「讓業者依從成本下降，是我們該做的事」，進而協助金融業有更大空間推展新商品。

三商美邦人壽及新光金子公司新光人壽2023年底資本適足率（RBC）低於200%法定門檻，民進黨立委李坤城關注，2家壽險公司是否有辦法在今年6月底讓RBC達標。

金管會保險局長施瓊華表示，3月底經會計師查核的年度財報出爐後，金管會已發函要求三商壽及新壽提報財務業務改善計畫，三商壽已經提報金管會，目前正就計畫評估中，新壽則會在5月底前將改善計畫提報金管會。

新壽連2期資本不足，因改善資本不力，金管會日前出手糾正新光金、限制新壽不得新增與利害關係人授信或其他交易，並要求新壽董事長魏寶生減薪3成、新光金董事長陳淮舟減薪5成，為期1年。

金管會並命新光金在2個月內、新壽在1個月內重提可確保RBC回到法定標準的改善計畫，新壽最晚須在5月24日提交財務業務改善計畫至金管會。施瓊華今天提到，金管會希望新壽提出可行方案，例如增資、發債及調整財務結構等，確實改善資本水準，讓RBC儘速回到法定標準。

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不過，在金管會開罰新光金、新壽及相關負責人後，魏寶生隨後發布聲明，質疑金管會裁處未符比例原則，不排除提訴願可能性。郭國文今天在財委會質詢時也詢問彭金隆想法。

彭金隆答詢時表示，金管會目前尚未收到訴願書，但金管會依法處分，對資本適足率的要求及金管會可採取的監理手段，均為保險法規定；站在金管會立場，他支持維持現有處分，金管會立場並未改變，他亦尊重人民有提起訴願的權利。（編輯：潘羿菁）1130522