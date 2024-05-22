台灣大哥大入股回歸線娛樂 公平會點頭通過

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）公平會今天委員會議決議，有關台灣大哥大擬取得回歸線娛樂股份有限公司40%股權的結合申報案，對市場競爭並無顯著的負面影響，依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。

台灣大哥大取得回歸線娛樂40%股權，因達到公平交易法第11條第1項第2款的申報門檻，且無同法第12條除外適用情況，依法須向公平會提出結合申報。

公平會今天指出，此案涉及的產品市場共有「行動寬頻服務」、「線上影音平台」、「動畫投資製作」及「動畫代理」等4個市場；其中「線上影音平台」與「動畫代理」服務間因有上、下游交易關係，屬於垂直結合。

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公平會分析，參與結合事業在這2個市場的市場占有率不高，且線上影音平台業者取得節目的方式多元，動畫代理商也不會僅與單一線上影音平台業者交易，結合後對於市場競爭應不致於有顯著影響。

至於「行動寬頻服務」及「動畫投資製作」市場方面，公平會認為，這些服務所需的技術各不相同，也沒有因法令管制改變或技術進步，而影響重要潛在競爭的可能性，並沒有限制競爭的疑慮，依公平法第13條第1項規定，不禁止結合。（編輯：張均懋）1130522