拚觀光回流 經部加碼花蓮購物節抽獎促夜市商圈消費

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（中央社記者劉千綾台北22日電）為振興花蓮震後經濟，經濟部與花蓮縣政府合作推出「好市加倍券」，預計發放1萬8400份。為迎接6月登場的花蓮購物節，經濟部也加碼抽獎活動，祭出電動機車、平板、筆電等大禮，盼活絡花蓮夜市和商圈消費。

403強震後，為協助帶動花蓮觀光消費，經濟部與花蓮縣合作推出好市加倍券、夜市振興券，將分別發送1萬8400份、1萬5000份，期盼透過活動和優惠方案，帶動觀光客回流。

經濟部商業發展署今天發布新聞稿表示，「傳市品牌好市加倍券」優惠方案將於5月25日至7月31日每週五、六、日推出，民眾於活動期間至東大門4處夜市，包括福町夜市、自強夜市、原住民一條街夜市及各省一條街夜市，使用自備環保袋、環保杯和環保餐具組等，即可至服務台以新台幣100元兌換200元好市加倍券。

商業署說明，各分區夜市加倍券須於該夜市使用，數量有限換完為止，同時鼓勵民眾在日常消費中落實環保。

「花蓮購物節」將於6月正式登場，商業署表示，暖場市集及啟動記者會分別於5月25日、6月2日舉辦，聚集商圈店家、市場商家、東大門夜市店家以及青年創意攤商，共計逾30攤，活動內容包括原住民舞蹈、歌唱表演、爵士鼓等演出。民眾只要於市集現場消費、打卡上傳分享活動，即可獲抽獎機會。

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商業署表示，今年加碼花蓮購物節，活動期間將發送超過百項獎品，包括電動機車、平板、筆記型電腦以及超市禮券等大禮，並特別針對在石藝大街商圈、百年老街商圈、形象商圈、鯉魚潭商圈等4大商圈，和東大門夜市及14個公有零售市場的消費，加碼抽獎，盼促進花蓮商圈、夜市及市場消費。

商業署表示，花蓮是台灣重要觀光城市，將持續關注並協助花蓮店家振興，後續暑假期間將推出更多行銷方案，包括「東大門振興夜市券」、台北車站「花蓮好物展」等。（編輯：翟思嘉）1130522