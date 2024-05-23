科科科技搶日本數位轉型商機 獲近300企業洽談

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（中央社記者吳家豪台北23日電）串流音樂平台KKBOX母公司科科科技KKT-KY搶攻日本市場數位轉型商機，近期在日本推出人工智慧（AI）多媒體產品BlendVision AiM，提供串流標準化SaaS（軟體及服務）產品及AI多媒體技術應用，今天宣布獲得近300家企業洽詢合作意願。

科科科技發布新聞稿指出，在日本業務團隊推廣下，BlendVision AiM推出一個月，已與教育產業、商業流程委外機構、數位廣告業者深度合作，包含日本補教產業Takamiya Gakuen Yoyogi Seminar、客服中心業者Altius Link, Inc.與數位行銷公司PLAN-B Marketing Partners Inc.等。

科科科技表示，希望複製台灣市場的成功商業模式，擴大應用於日本市場包括音樂、電視台、中小企業等不同產業領域，為公司未來營運開啟下一波跳躍式成長。

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科科科技集團董事長暨執行長王献堂說，科科科技將2024年視為日本多媒體AI科技布局的翻轉年，日本有75%企業的IT建置皆委外由4大IT經銷商運營，科科科技已掌握其中3大IT經銷商，囊括逾40萬家潛在企業客戶資源。

科科科技表示，BlendVision AiM結合大型語言模型、運用AI進行語意及影像分析，實現精準推薦。在教育產業上，可創造學生互動學習環境。客服中心能經由AI迅速查找產品資料，加速回覆效率。數位行銷業者可透過AI融合各種資料型態，建立企業知識庫，以利內部培訓和知識分享。（編輯：楊蘭軒）1130523