台灣高鐵：今年運量估再創高峰

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（中央社記者江明晏台北23日電）台灣高鐵今天召開股東常會，去年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7309萬人次，董事長江耀宗表示，今年第1季日均運量持續攀升，今年7月將再度增班，引領運量再創高峰。

台灣高鐵今天上午召開113年股東常會，通過112年度營業報告書及財務報表、112年度盈餘分派兩項承認案，以及公司章程、公司治理準則兩項修訂案。

台灣高鐵去年運量及營收持續穩健成長，全年旅運人次達7309萬人次，營收新台幣498億元，雙創通車營運以來最高紀錄；截至112年底，可供分配盈餘達約95億元，每股分配現金股利1.02元。

受惠於疫後台灣社會經濟蓬勃發展，帶動旅運需求持續暢旺，台灣高鐵去年每日平均運量達20萬人次，較疫情前2019年增加1.5萬人次。

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江耀宗表示，今年第1季日均運量持續攀升至21.4萬人次，因應持續暢旺的旅運需求，台灣高鐵自去年7月迄今，已分別3度實施「定期增班」，另依旅客短期需求3度完成「短期增班」；此外，今年7月將再度增班，屆時每週總班次數將達1103班次，以加強服務旅客，並引領運量再創高峰。

針對高鐵南延、東延、環島計畫等議題，江耀宗說，這都是國家重大政策，由交通部規劃；如果交通部有需要高鐵提供相關資訊，高鐵會提供數據與經驗供政府參考。（編輯：張良知）1130523