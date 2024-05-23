台積電侯永清：半導體慢慢復甦 長期成長非常強勁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹23日電）台積電歐亞業務資深副總經理暨副共同營運長侯永清今天表示，2023年是挑戰的一年，今年將慢慢進入復甦狀態，AI需求非常強勁，半導體產業雖然有週期性，不過長期成長趨勢依然非常強勁。

台積電台灣技術論壇今天登場，總裁魏哲家罕見缺席，由侯永清說明半導體前景及產業趨勢。他說，2023年是挑戰的一年，半導體產業面臨非常少見的庫存調整，今年將慢慢進入復甦狀態，各領域復甦腳步不同。

侯永清表示，人工智慧（AI）需求非常強勁，智慧手機及電腦緩慢復甦中，車用及物聯網稍嫌疲軟。預期今年AI相關業績可望成長2.5倍；電腦市場庫存有效調整，今年可望成長1%至3%；智慧手機今年市場也將成長1%至3%；車用需求疲弱，今年可能衰退1%至3%。

物聯網方面，今年可望成長7%至9%，不過增幅較往年的20%疲弱。侯永清說，今年不計記憶體的半導體產業產值可望成長10%，在AI驅動對先進製程強勁需求，成熟製程需求稍弱，晶圓代工產值今年仍將成長15%至20%。

侯永清表示，半導體產業雖然有週期性，不過長期成長依然強勁，預期2024年全球半導體產值可望達6500億美元，晶圓代工產值將約1500億美元，2030年全球半導體產值將往1兆美元邁進。

侯永清強調，市場預估要實現有賴台積電與客戶及生態系夥伴一起合作，而合作是架構在信賴之上，台積電不跟客戶競爭，過去一直以來透過與客戶長期夥伴關係，為半導體創造很多創新，期待未來在充滿黃金契機的AI新時代，創造更多創新與商業機會。（編輯：林淑媛）1130523