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昇陽半導體營收估逐季升 台中廠月產能擬增至20萬片

2024/5/28 11:08
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（中央社記者張建中新竹28日電）再生晶圓廠昇陽半導體累計前4月營收新台幣9.99億元，年減約13.87%。昇陽半導體預期，今年業績可望逐季攀升，全年營收應可維持成長態勢；台中廠月產能預計今年底擴增至20萬片規模。

昇陽半導體今天召開股東常會，昇陽半導體表示，去年上半年營運表現優於下半年，今年營運表現可能與去年不同，下半年應可優於上半年。

昇陽半導體指出，目前再生晶圓及晶圓薄化客戶需求有逐步復甦情況，只是去年上半年業績基期高，今年上半年業績仍較去年同期下滑。

昇陽半導體預期，今年營收將逐季攀升，全年營收應可維持成長態勢。法人預估，昇陽半導體今年營收有機會成長2位數百分比。

因應客戶需求成長需求，昇陽半導體將逐步擴增台中廠產能，月產能將自目前的12萬片，擴增至年底的20萬片，加上新竹廠月產能39萬片，總產能將達到59萬片規模。

瞄準影像感測器（CIS）和先進製程需求，昇陽半導體拓展客製承載晶圓產品，目前正在驗證階段，預計明年出貨影像感測器產品客戶。（編輯：楊凱翔）1130528

#昇陽半導體
#台中廠
#新竹廠
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