宸曜：第2季動能延續 擴大邊緣AI運算布局

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（中央社記者吳家豪台北28日電）工業電腦廠宸曜今天舉行法人說明會，董事長高明和說，今年第2季維持與第1季相同動能，訂單能見度約8到10週，將擴大邊緣AI（人工智慧）運算產品布局。法人預估，宸曜第2季營收將持平或小幅季增。

高明和表示，宸曜產品應用領域包含製造業自動化與智慧化、各式載具無人化及自主化、智慧城市等部署於嚴苛環境與戶外場域，營運成長動能之一是邊緣AI運算應用專案增加。

他強調，宸曜的產品發展方向將因應邊緣AI運算與垂直市場應用需求，推出更具高算力、強固設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台。

隨著邊緣AI應用加速落地，以及生成式AI的推進，宸曜看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局，預估2024全年營運將優於去年，成長率可望優於預期。

宸曜今年第1季合併營收約新台幣3.39億元，季增26%，年增18%，營業利益5506萬元，季增1.24倍，年增21%；稅後淨利5751萬元，季增5倍，年增81%，每股盈餘2.25元。

宸曜財務長石宇君表示，今年第1季營收相較去年第4季及去年同期，均雙位數成長，且透過持續提供高附加價值的利基型產品，使毛利率保持40%以上。（編輯：張均懋）1130528