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美股改採T+1台股跟進？金管會：蒐集研議中

2024/5/28 18:23
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（中央社記者謝方娪台北28日電）美股交割日自28日起自T+2日縮短為T+1日，對於台股是否跟進，金管會今天表示，目前尚在蒐集國外資料階段，待資料蒐集完畢，會進一步分析，進行政策評估。

國際上陸續有國家實施T+1（交易日次日完成交割）交割制度，除了印度及加拿大外，美股T+1制度也自28日起正式上路。考量國際市場變化，金管會先前已啟動T+1制度可行性研究。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會說明，對於台股是否採行T+1制度，目前還在繼續研議中，金管會目前正在蒐集海外資料，待資料蒐集完畢，將進一步分析，進行後續政策評估。

金管會官員先前曾表示，台股作為國際市場一份子，若交割時間不同將影響外資投資，因此將進行可行性研究，評估實施可能的困難並盡量克服。

不過，官員也提過，印度2023年實施T+1制度後，對印度市場有衝擊，若台灣要實施T+1，可能要考慮到跨時區外資匯款、保管銀行間的合作、周邊單位是否可順利運作等面向，蒐集國際主要證券市場發展情形、審視台灣市場狀況，審慎評估。（編輯：潘羿菁）1130528

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