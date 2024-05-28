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寶雅通過配發股利21.1元 營運虛實並進

2024/5/28 18:40
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（中央社記者江明晏台北28日電）寶雅今天召開股東會，承認每股配發現金股息21元及配發股票股利0.1元，寶雅表示，實體門市會維持每年雙位數的成長，並持續數位布局。

寶雅去年營收新台幣221億元，年增13.4%，稅後純益25.25億元，年增22.1%，每股純益24.41元；今年第1季營收58.7億元，年增11%，稅後純益7億元，年增6.7%，每股純益6.78元。

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寶雅表示，將持續展店，持續數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，寶雅未來將藉由3種不同店型，包括一般店、店中店和美妝店，持續展店提升整體市場滲透率，也持續發展自有品牌。

寶雅美妝店目前全台有47間門市，商品結構方面，美妝占比較高，並擴大保養品、醫美、彩妝等品項，寶雅也持續加速數位布局，推廣POYA PAY行動支付、POYA BUY寶雅線上通路，實體門市也會維持每年雙位數的成長，並以大環境的變化做轉滾動式調整。（編輯：潘羿菁）1130528

#寶雅
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