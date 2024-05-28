泰山改選董事公司派大勝 詹家第三代僅詹晉嘉入列

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（中央社記者何秀玲台北28日電）老牌食品廠泰山今天召開股東會並改選9名董事席次（含獨董），公司派龍邦以股權優勢全拿下，董事皆為龍邦子公司保勝投資代表人，其中1名保勝投資法人代表為前泰山副董事長詹晉嘉。本次改選後，等於完全清除前公司派詹景超人馬。

龍邦去年以股權優勢入主泰山，不過今年3月龍邦突然發動提出改選，傳出有意藉由選舉再取前泰山董事長詹景超、詹晉嘉掌握的董事（含獨董）席次，詹景超透過聲請假處分欲擋下改選案，但遭法院駁回，泰山經營權之爭再起。

龍邦提出在今天股東會全面改選，本次董事（含獨立董事）當選名單，董事共有6席，包括劉偉龍、韓泰生、劉煌基、邵明斌、王燕軍、詹晉嘉；3席獨董為王財安、胡義福、陳威宇，並推選劉偉龍為泰山董事長。

劉偉龍指出，雖然今年度期初有未分配盈餘新台幣53.4億元，但這是2022年處分全家便利商店股權收益，因法律效力仍待商榷，泰山不配發2023年度股利。

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不過他也表示，新團隊接手後進行組織改造，成立各事業群，希望回歸專業經營，去年聘任集團幕僚長蘇守斌，與原團隊總經理蔡政達的整合，建造出一個新管理團隊，改善公司經營效益。

展望今年第2季至下半年，劉偉龍認為，專注食品本業，今年將有獲利空間，若公司獲利，明年也將反映在股利發放政策。新經營團隊將聚焦於泰山核心品類的經營，強化研發、供應鏈的效能，他對今年轉虧為盈抱持樂觀。（編輯：潘羿菁）1130528