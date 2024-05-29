精誠股東會通過5.2元股利 下半年成長動能樂觀

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（中央社記者江明晏台北29日電）精誠資訊今天召開股東常會，通過盈餘分配案，決議配發現金股利每股5.2元，精誠董事長林隆奮表示，下半年成長動能樂觀，看好AI需求成長，也將積極拓展海外業務。

精誠資訊連8年寫營收新高，林隆奮表示，資訊服務業下半年通常為專案驗收旺季，營收可望優於上半年，第4季又優於第3季，展望下半年的業務發展，精誠持續投資自主創新技術與軟體，推廣SaaS訂閱模式，提升服務收入占比，提升營益率。

林隆奮表示，將進一步擴大在東南亞市場的版圖，為台商供應鏈提供營運管理一條龍式的資訊服務，目前在越南已設有子公司，針對日本市場，與丸紅商社合作共同拓展日本、新加坡等地的資安市場，創造下半年成長動能。

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此外，看好各行各業在AI帶動下的大幅成長需求，精誠表示，將透過與AI生態圈合作，為企業提供安全、合規、有框架的生成式AI工具，目前在金融、製造、政府機關、百貨零售、醫療等產業皆有成功導入案例。

精誠強調，今年鎖定雲端、數據、資安、軟體開發、維護維運5大加值服務，資安部分，預期每年將達到雙位數成長，下半年也將透過精誠金融科技，啟動第3方支付服務，完善金融支付版圖。（編輯：張均懋）1130529