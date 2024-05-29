歐盟通過全面性AI法案後 成立辦公室監管

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（中央社布魯塞爾29日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天宣布成立「人工智慧（AI）辦公室」，這個單位由一群科技專家、律師和經濟學家組成，依循歐盟最新通過的AI法對科技業進行監管。

法新社報導，歐盟歷經漫長、激烈的協商，今年通過全球第一個全面性AI法案，監管特別像是OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT之類功能強大系統。

歐盟最早於2021年提出相關法案，但2022年ChatGPT橫空出世，使用者對於其可以在短時間內產製連貫一致的內容，甚至可以在短短幾秒內作詩的能力，大感驚豔，歐盟不得不加快立法腳步。

歐盟執委會表示：「AI辦公室成立的宗旨是為了讓人工智慧的未來發展、部署和運用，促進社會和經濟效益與創新，同時降低風險。」

AI辦公室擁有140名成員，隸屬於歐盟執委會，將扮演歐盟強大的科技監督機關角色。

歐盟負責內部市場事務的執行委員布勒東（Thierry Breton）指出：「AI辦公室將促進一個創新與具競爭力，以及遵守歐盟規定與價值的歐洲AI生態系統。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1130529