中國超市倒閉潮 羅智先：山東統一銀座4月已退場

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（中央社記者何秀玲台北30日電）統一超2005年取得「山東統一銀座商業有限公司」股權，跨足中國大陸超市事業，統一超董事長羅智先今天在股東會後透露，「今年4月已順利退場」，以後超市資源將集中在上海和浙江7-ELEVEN。

山東統一銀座是由統一超與山東銀座商城合資成立，曾是濟南最大的連鎖超市，不過近年皆為虧損，也讓統一超決定今年4月退場。

羅智先說，中國超市近年出現很大變化，無論是中國大潤發或是家樂福過去遍地開花，近期卻出現倒閉潮，逐漸無力支撐大陸超市量販的業態，「過去聲名顯赫的超市或是量販，讓我很驚訝，它們幾乎沒生存空間。」

有部分人士分析這是因為中國電商發達所致，但他認為這不足以解釋整體市場發展狀況，因為美國沃爾瑪（Wal-Mart）前陣子雖被電商巨擘亞馬遜瓜分市場，但現在依然是市場領導者。

羅智先表示，山東統一銀座退場後，資源將集中在浙江和上海的超商，雖然2009年進駐上海，2017年取得浙江省7-11經營授權，但這些年經營是原地踏步。

不過疫情後營運數字讓他耳目一新，也讓浙江和上海超商發展至今，依然能保持動能，「但要談什麼啟發，憑良心說還沒有，至少看到這兩地方營運朝向良性發展」。（編輯：林淑媛）1130530