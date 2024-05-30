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健策4大產品線拚同步成長 看今年營運比去年好

2024/5/30 14:32
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（中央社記者曾仁凱台北30日電）散熱股王健策今天舉行股東會，通過每股配發現金股利10元，股利配發率60.2%。展望後續，健策樂觀看待均熱片等4大產品線將同步成長，今年整體營運應該會比去年好。

健策去年營收120.62億元，年增0.2%；稅後純益22.98億元，年減12%，換算每股純益16.59元，為歷史次高。健策總經理林錦隆表示，雖然終端市場仍有雜音，但公司這幾年布局新產品、新客戶，包括AI伺服器均熱片、伺服器的ILM連接器扣件、電動車逆變器，與車用LED導線架等，訂單狀況都不錯。

尤其在伺服器方面，包括英特爾（Intel）和超微（AMD）等兩大傳統伺服器平台，都有新規格；加上火熱的AI伺服器，出貨都逐步放量。

整體而言，健策樂觀看待均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架等4大產品線將同步成長，公司今年整體營運應該會比去年好。

健策為散熱族群股王，近期股價成功重返千元俱樂部。今天台股下挫298點，健策股價跟著拉回，終場下跌35元或3.23%，收在1050元，仍在千金股之列。（編輯：楊蘭軒）1130530

王健策
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