行庫參與風電3-1期聯貸？ 財長：遵守5P原則評估中

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（中央社記者張璦台北30日電）立委關切國發會、經濟部3月召集公股行庫討論離岸風電3-1期風場融資需求，目前進展為何。財政部長莊翠雲今天表示，目前為止仍處於銀行自行評估階段，至於相關風險，銀行貸款時一定會遵守5P原則，評估風險。

莊翠雲今天率公股行庫董事長、總經理赴立法院財委會，就「如何精進ESG制度評鑑，並導引金融機構落實放貸及貸後管理工作」進行專題報告，並備質詢。

租賃業放款給財力相對弱勢的民眾，恐使其陷入債務困境，備受關注。國民黨立委林德福質詢時關注公股行庫放貸給租賃公司，財政部是否要求落實貸後管理。

莊翠雲表示，公股行庫向來有落實貸後管理，財政部也在3月28日例行公股金融事業研討會中，提醒公股銀行要衡酌融資租賃業的營運特性以及強化貸後管理等措施，但並沒有具體要求公股銀行放貸給融資租賃業時，要業者簽承諾書、切結書，保證資金不可做先買後付業務，或是違反承諾就要全部收回貸款等。

莊翠雲指出，租賃業公會已對先買後付以及車輛交易業務訂有自律規範，財政部會請公股銀行在辦理相關授信業務時，併同審酌借戶的自律規範執行情形。

民進黨立委賴惠員指出，土地銀行身為租賃業聯貸放款大型銀行，如何看待租賃業營運模式。與會的土銀董事長謝娟娟表示，土銀貸放給融資公司的資金多是太陽能、綠色電廠設置所需，貸後管理方面，3大租賃公司（中租迪和、和潤、裕融）高層也親自拜訪土銀，說明內部管理，土銀並要求其做好貸放，「他們也保證」。

賴惠員也提到台北天空塔（The Sky Taipei）遭掏空議題，聯貸主辦行兆豐銀行對此有無掌握。兆豐金董事長雷仲達回應，此案兆豐銀從頭到尾關注、持續掌握事件演進，包含股權、質押議題，甚至是中資問題，而兆豐也已在去年5月就停止撥款。

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此外，國民黨立委王鴻薇質詢關切國發會、經濟部3月曾召集公股行庫開會，討論離岸風電3-1期風場融資需求，進展為何。莊翠雲表示，會議主要是讓公股銀行了解離岸風電的發展情況，目前為止應仍處於銀行自行評估的階段。

針對相關聯貸案恐有風險，莊翠雲強調，公股銀授信融資一定會遵守5P原則，以評估風險。所謂5P原則，是指會考量借款戶（people）、資金用途（purpose）、還款來源（payment）、債權保障（protection）及授信展望（perspective）。（編輯：潘羿菁）1130530