金融三業翻倍賺 前4月稅前淨利近4000億銀行續創高

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（中央社記者謝方娪台北2日電）今年股市走揚、新台幣走貶，助攻金融業獲利榮景，金管會統計，今年前4月金融三業合計稅前淨利達新台幣3999.37億元，年增1.02倍，其中銀行業貢獻1990.6億元，創歷年同期新高，年增11.5%。

金融三業指銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業可進一步細分為本國銀行、在台外銀、在台陸銀、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

根據金管會最新統計，今年前4月金融三業獲利動能強勁，合計稅前淨利近4000億元，年增1.02倍，其中銀行業稅前淨利達1990.6億元，獲利貢獻比為金融三業中最高，達49.77%。

受惠金融市場交易熱絡，本國銀行手續費淨收益、投資及其他淨收益雙雙成長，推動前4月國銀稅前淨利達1838億元，創歷年同期新高，年增11.8%。

若加計在台外銀及陸銀、信合社、票金及郵局獲利後，前4月整體銀行業稅前淨利達1990.6億元，同寫歷年同期新高，年增11.5%。

在新台幣兌美元走貶下，壽險業海外投資出現匯兌利益，加上今年股市走揚，壽險業海內外投資利益表現均佳，前4月壽險業稅前淨利達1432億元，產險業則因業務承保利益及財務投資利益雙增，前4月稅前淨利達107億元。

合計前4月整體保險業稅前淨利達1539億元，年增1627億元，相比2023年同期，已擺脫虧損陰霾。

今年以來台股頻頻創高，驅動證券期貨投信業前4月稅前淨利合計達469.77億元，年增64.62%。其中，隨台股成交值上揚，券商經紀業務收入成長，券商前4月稅前淨利高達367.96億元，年增71.22%。

期貨商前4月稅前淨利27.14億元，年增35.97%，獲利主因市場活絡，挹注經紀業務收入，另因央行升息，銀行存款利率調升，期貨商客戶保證金專戶利息收入也隨之增加。

投信業前4月稅前淨利則達74.67億元，年增47.83%，主因資產管理規模上升，挹注投信業經理費收入成長。（編輯：黃國倫）1130602