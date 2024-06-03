00878成分股調整 聯詠、中華電、正新入列

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（中央社記者曾仁凱台北3日電）國內股東人數最多的國泰永續高股息ETF（00878），進行例行性指數調整，最新成分股名單出爐，新增聯詠、中華電、正新等3檔；同步刪除南亞、聯強、華碩，新指數成分股於今天開盤前正式生效。

國泰投信表示，這次00878成分股調整，聯詠、中華電、正新皆因股利分數、ESG評級達標而納入；聯強、華碩則因ESG指標變動，南亞因股利分數排序下降而刪除。

00878追蹤「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，這次調整，維持其向來較穩健與低周轉率特性，換股檔數不多，有利00878保持低費用率。該指數著重企業中長期的配息穩定性，不以大量換股或單一年度較高的名目殖利率為訴求，降低景氣循環股或單一產業比重過高的機率。

00878是目前股東人數最多台股人氣王，最新股東人數達到128.49萬人，超越中鋼的127.75萬人，獲得「國民ETF」的稱號。另外00878最新資產規模新台幣2823億元，也僅次於元大台灣50（0050）和元大高股息（0056），在所有台股ETF之中排名第3。（編輯：蘇志宗）1130603