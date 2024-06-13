00940首度站回10元發行價 70萬投資人終於解套

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）台股驚驚漲，集中市場指數今天盤中一度衝上22440.10點，再創歷史新高，元大台灣價值高息ETF（00940）股價跟著同步推升，開盤不久衝破新台幣10元大關，首度站回發行價，當初參與每單位10元申購的70萬投資人終於解套。

00940曾引發空前申購熱潮，還沒上市資金規模就高達1752億元，但4月1日掛牌後出師不利，一上市就跌破發行價，4月22日最低更跌到9.26元，當初申購成功的受益人全部遭套牢。

不過近期台股攻勢又起，從4月初到今天，集中市場已大漲超過2000點，00940股價、淨值跟著水漲船高，今天開盤不久股價首度站上10元大關，成功收復發行價。對此，有網友笑稱臉書社團「00940自救會」終於可以解散。

根據證交所統計，00940最新資產規模達到1870億元，在台股ETF排行榜暫居第7位；最新受益人數98.3萬人，直逼百萬大關，為受益人數第3多的台股ETF，僅次於國泰永續高股息（00878）和元大高股息（0056）。（編輯：楊凱翔）1130613