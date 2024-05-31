00919最新換股名單出爐 6月預計配息0.7元再創高

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（中央社記者曾仁凱台北31日電）熱門的高股息ETF群益台灣精選高息（00919）5月換股，最新名單出爐，總共30檔成分股，多達13檔汰換，包括創見、國產、華固等新入列，新的成分股名單將於6月3日生效。

台灣指數公司今天公布指數定期審核結果，00919成分股異動名單出爐，新納入13檔成分股包括創見、國產、華固、長榮航、京城銀、國票金、聯陽、世界、永信建、聖暉、群益證、長華和至上。

另外有13檔成分股被刪除，包括東元、台肥、瑞昱、群光、京元電子、兆豐金、神基、健鼎、緯創、鈊象、瑞鼎、日月光投控和頎邦。

00919最新資產規模新台幣2092億元，暫居國內高股息ETF規模第4大，僅次於元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），與復華台灣科技優息（00929）緊咬纏鬥，比起3月引發ETF熱潮的元大台灣價值高息（00940）規模更大，換股動作具相當指標性。

另外00919即將在6月迎來第5次配息，群益投信官網今天發布最新配息公告，本次預估配息0.7元，比起今年3月配息0.66元再拉高，換算單次配息殖利率2.72%。

00919採取季配息，自基金成立以來總共已配息4次，分別配發股息0.54元、0.54元、0.55元和0.66元，全都成功填息。此次預計配發0.7元，再創新高，預計除息日為6月24日，參與除息最後買進日6月21日，配息發放日7月15日。（編輯：張均懋）1130531