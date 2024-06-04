再生醫療雙法三讀 生技業：盼成新「護國群山」

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（中央社記者何秀玲台北4日電）立法院會今天三讀通過再生醫療雙法，生技業者期盼，雙法能塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」；醫療機構認為，政府讓再生醫療的治療成效可更公開透明，並提供再生醫學與細胞治療的生技產業發展的基礎，讓生技業者可大展拳腳。

立法院會今天三讀通過再生醫療雙法，新法賦予再生醫療研究發展、技術管理、細胞源頭管等法源依據。生技相關族群包括長聖、向榮、訊聯、台寶生醫、鑽石生技、和迅、宣捷等公司營運都可望受惠。

再生醫療公司長聖總經理黃文良表示，公司擁有免疫細胞技術平台、幹細胞技術平台與奈米粒子製藥三大核心平台，今年計劃開發外泌體（Exosome）的第四個新藥平台，看好外泌體全球再生醫療產業中的發展潛力。

台寶生醫營運長楊鈞堯表示，他對於雙法通過持正面態度，以雙法看來與藥事法製劑條例類似，將過去細胞與再生醫療在藥事法無法涵蓋的部分，皆有明確規定，這對台灣醫藥和再生醫療公司接軌國際接軌，將是利多；對台寶而言，大部分客戶與產品是以歐美市場為主，雙法通過，也讓公司能更方便與國際市場對接。

生技創投鑽石生技董事長路孔明日前向中央社記者表示，因應全球醫療趨勢及再生醫療法規陸續鬆綁，鑽石生技未來將重押投資於細胞治療與新藥全球商化。

幹細胞生物醫學研究大廠和迅，看好台灣再生醫療雙法孕育多年，有望掀起新一波市場商機，並帶來CDMO（委託開發暨製造服務）與CMO（委外生產服務）接單強勁成長動能。

和迅也指出，法案此次通過，有助於加速再生醫療研發成果，擴大應用於臨床醫學，且透過立法讓醫院及民眾更有保障，遏止亂象，維護醫療迫切需求病人即時接受先進再生醫療的權益，期望塑造再生醫療產業成為台灣新「護國群山」

宣捷幹細胞總經理吳世揚表示，台灣推動再生醫療雙法，立法通過將是國際級的法規，因全世界推動國家僅四至五個，對公司來說將正向看待，今年細胞儲存將是營運重點。

新光醫院副院長洪子仁說，再生醫療雙法通過，他持支持態度。「再生醫療雙法」歷經多年審議，今天法案終於通過，代表兩個重要意涵，第一是有法令為基礎，以提供再生醫學與細胞治療的生技產業發展的基礎，讓生技產業可以大展拳腳。

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第二個意涵，再生雙法通過，讓台灣的再生醫學與細胞治療等生技產業，有機會持續投入資源提升研發及技術能力，代表台灣除了半導體和機械製造產業之外，生技醫療也能成為未來台灣發展國際醫療的亮點。

洪子仁說，本次通過雙法，比上次修正的法令，有許多包含組織細胞的來源規範，以及政府讓再生醫療的治療成效更公開透明，都進一步在法令中做更嚴謹的規範，讓社會大眾清楚明瞭，「這是很重要的里程碑」。（編輯：黃國倫）1130604