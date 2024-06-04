林建甫：台股資金行情仍在但震盪加大 今年很難玩

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（中央社記者潘姿羽台北4日電）人工智慧（AI）題材發燒，帶動台股頻頻改寫新高，現已站穩2萬1000點之上，中信金控首席經濟學家林建甫依舊看好台股前景，直言資金行情還在，台股仍有機會，但他提醒，漲多會有修正風險，市場將震盪加劇，「股市今年很難玩」。

北威今天舉行「美國2024降息政策的影響」論壇，林建甫指出，美國前幾年祭出量化寬鬆政策，儘管之後開始一連串升息並縮表，現在總資產還是相當龐大，市場流動性充沛，資金行情到今天都還存在，股市表現熱絡。

雖然台股已處歷史高點，林建甫直言，台股還有機會，要大跌很難，因為全世界錢還很多，AI題材發燒且具未來性，若把AI發展分為十階段，現在才在第3、第4階段，後續的實體機器人等相關產品，會像iPhone一樣翻轉世界。

「高科技還有很大發展空間，加上所有東西都要晶片」，林建甫表示，台灣高科技產業實力強勁，尤其台積電在5奈米以下高階製程獨強、良率又好，未來幾年都會滿手訂單；很多人看好台積電股價可以站上千元，今天台積電股價收839元，距1000元還有161元，而台積電作為大型權值股，漲1元、影響大盤指數上漲近10點，以此粗估，至少還能帶動台股1600點，蠻令人期待。

林建甫接著點評近期ETF熱潮，「ETF之亂不是亂，代表錢很多」，他表示，國際收支帳顯示，近年台灣經常帳順差擴大，金融帳中，居民對外證券投資規模趨緩，不少人選擇留在台灣買台股ETF，顯示資金流向改變，加上外資投入台股資金逐漸回穩，讓市場流動性更充沛。

雖然股市有基本面支撐，林建甫提醒，高點一定會震盪，會有人逢高賣出、落袋為安，接下來波動會很大，「股市今年很難玩，金融市場會蠻傷神的」。

此外，林建甫也說，總統賴清德上任後，兩岸關係是否改善有待觀察，加上國會朝小野大的局面，政務推動難度加大，不利台股持續走高；而今年經濟成長率前高後低，隨著第2季經濟成長率下降，須提防台股修正風險。（編輯：潘羿菁）1130604