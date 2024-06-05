Gogoro獲尹衍樑注資16.18億元 擴台灣全球業務

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）睿能創意（Gogoro）宣布獲得潤泰集團Gold Sino Assets Limited 5000萬美元（約新台幣16.18億元）投資，將持續投注推動Gogoro在台灣及全球市場的業務拓展。潤泰集團總裁尹衍樑表示，確保Gogoro擁有高效營運的資源和靈活性，相當重要。

Gogoro發布新聞稿指出，與Gold Sino Assets Limited （Gold Sino）簽署股份和認股權證認購協議。根據協議，Gogoro 將向Gold Sino發行3251萬6095股普通股，總金額5000萬美元，每股購買價格約1.5377美元；另外認股權證以每股1.6915美元購買1083萬8698股普通股。

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Gold Sino及潤泰集團總裁尹衍樑表示，Gogoro持續引領都會二輪交通轉型，打造更智慧、永續及便利的未來城市，隨著Gogoro在台灣及全球市場業務不斷成長，確保Gogoro擁有高效營運的資源和靈活性，至關重要。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森指出，尹衍樑、Gold Sino及潤泰集團為Gogoro的創立與發展，提供堅定支持，Gogoro持續透過智慧移動和潔淨能源，打造永續城市。（編輯：郭無患）1130605