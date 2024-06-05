長榮航第3季旺季可期 孫嘉明欽點3利多

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（中央社記者江明晏台北5日電）長榮航空總經理孫嘉明今天表示，受惠貨運強勁、客運撐盤，第2季營運將優於首季，看好第3季進入傳統客運旺季，貨運也期望維持高檔；若油價走勢偏低狀況持續，第3季旺季可期。

長榮航空今天召開記者會，宣布7月1日起，將在台北飛往洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線的3個艙等，提供與乾杯集團攜手製作的飛機餐點，看好將提升旅客搭機體驗，進而挹注載客率。

觀察今年營運表現，孫嘉明受訪表示，現在機票價格雖然較高，但需求仍然不墜，其中以東北亞最好，歐美線訂位也不錯；東南亞航線中，因為泰國免簽延長，需求也很強勁。

根據IATA官網顯示的最新油價，亞太區每桶航空燃油均價跌破100美元、至97.47美元。孫嘉明表示，由於航空用油當月的價格是前1個月的均價，因此可能會在7月對油價走勢創造的獲利空間有所反應。

他預估，第2季營運會比第1季好，主要是網購支撐貨運表現，加上客運收入也未因淡季下滑；而進入第3季旺季，看好客運續強，貨運也期望維持高檔動能，若油價走勢維持偏低狀況，第3季營運看旺。

他進一步表示，目前第2季訂位率平均8成，日本、歐美9成以上；進入第3季旺季，平均票價將高於第2季，美國線則在5月中旬提早進入旺季。

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孫嘉明先前指出，今年4月貨運收入高於3月，打破以往3月較高峰的慣例，主要出貨用品除了AI伺服器外，電商網購貨物占比約4成，第3季貨運是否續強，還要繼續觀察。

此外，紅海危機持續，導致海運供需狀況緊張，是否有觀察到海運需求轉向空運的情況，他坦言，「海轉空效益不明顯」，歐洲由於只有客機、沒有貨機，因此這部分不會挹注，長榮航美國線一直不錯，時常收到貨機包機需求，但目前沒有多餘量能可提供，顯見需求高漲。（編輯：張良知）1130605