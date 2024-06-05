遠傳攜手雲協 COMPUTEX展示異質網路協作

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（中央社記者江明晏台北5日電）遠傳電信今天宣布，在台北國際電腦展與日本電信商NTT East同台，分享5G、Wi-Fi異質網路協作經驗，協助企業在布建5G專網時，能確保與既有Wi-Fi投資發揮最大綜效，拓展網通協作新商機。

台北國際電腦展4日起登場，台灣雲端物聯網產業協會與日本AHPC協議會今天在現場舉辦研討會。遠傳電信新聞稿引述台灣雲協5G IoT SIG總召集人、遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，生成式AI正驅動新一波產業革命，連帶刺激5G專網需求大幅增加。

他說，同時，AI所帶動的數位轉型風潮也會滲透到不同屬性的垂直應用，因此依照應用特性更加彈性的網路布建，提升投資效益的異質網路融合值得深入探討。

他表示，未來除透過台日等國際合作經驗交流，更希望號召台灣產業鏈聚焦，共創海內外市場商機。

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遠傳企業暨國際事業群副總經理李鑑政也在會中分享遠傳以電信營運商角色，在物聯網及智慧製造場域協助布建的5G與Wi-Fi協作經驗，例如於倉儲產業導入，運用於工廠生產線及無人搬運，可幫助企業降低建置成本、提高生產效率。

遠傳指出，持續拓展5G與Wi-Fi異質網路整合於不同場域的應用，包含智慧城市、醫療、製造、交通運輸等多元場景，以及園區、港口等大型工業物聯網，成為推動智慧城市與產業升級的基礎。（編輯：翟思嘉）1130605