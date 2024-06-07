遠雄：南部成本漲幅較大 開發方向將漸轉回北部

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（中央社記者何秀玲台北7日電）遠雄今天召開股東會。對未來發展方向，遠雄董事長趙文嘉表示，將持續儲備未來3至5年可推案量，另因應南部成本漲幅較大，開發方向逐漸轉回北部，除了住宅，也將順應廠商辦市場需求，開發商辦用地，調整產品定位及布局策略。

遠雄股東會中報告2023年營業報告及盈餘分配案，遠雄2023年營收為新台幣218.4億元，稅後純益為37.1億元，年減32.4%，每股純益（EPS）為4.76元。

2023年上半年每股已配發現金股利1元，下半年每股將配發現金股利2.5元，合計2023年現金股利達3.5元，股利發放率持續逾7成。

遠雄2023年營收38%來自桃園以北，合計認列36億元、廠辦案合計認列27億元、新莊「遠雄九五」等及副都心閒置土地處分合計認列21億元，營收中有35%來自台中區，認列35億元，以及出售無法即時利用的北屯區土地40億元；南部個案佔比則為26%，認列56億元，其餘租賃收入等約3億元，占營收1%。

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遠雄今年前5個月累計營收為71.03億元，年增15.16%，其中44%來自廠辦案，包括「遠雄宜進I CITY」與「遠雄擎光」合計認列31億元；其他主要來自位處台中水湳經貿園區的「遠雄寬寓」及「遠雄純寓」合計認列37億元，舊案持續認列及租賃收入等約3億元。

遠雄表示，今年下半年陸續有完工案會加入認列，包括桃園「遠雄新未來3」、台中「遠雄藝舍」及台南「遠雄明日讚」。（編輯：楊凱翔）1130607