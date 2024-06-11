緯穎：首季AI伺服器占營收20% 第4季超過50%

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（中央社記者潘智義台北11日電）緯穎科技財務長陳昌偉今天表示，人工智慧（AI）伺服器第1季占整體營收比重約20%，第4季單季將可望超過50%。

雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天舉行法人說明會，陳昌偉說明，超級晶片Blackwell系列產品預計第4季出貨，整體AI伺服器占比將可突破50%；下半年展望樂觀，主因客戶對AI興趣高，新產品可完成設計開發量產。

陳昌偉解釋，即便從AI產品開發進度，對下半年感到樂觀，但非AI的一般運算產品，上半年表現與預期不同，「有驚喜」，第1季的獲利成長其實主要是由非AI產品帶動；2023年原本預期2024年第1季AI伺服器對其他產品有排擠效應，結果2024年第1季卻由非AI產品帶動業績成長。

他說，緯穎不會引導客戶走向AI或非AI產品，是由客戶自行決定發展方向，因此GPU伺服器、特定應用積體電路（ASIC）伺服器的產品占比，也取決於客戶的下單情況而定。

他直言，緯穎在AI伺服器成功的原因，就是商業模式採客製化，依客戶所需工作負載不同的產品做開發；在AI加速運算時代，晶片屬於客製化，客戶怎麼選擇就怎麼配合。

另外，緯穎第1季完全脫離製造據點在中國生產情形，隨馬來西亞廠開始生產，產能完全移出中國，過去委由中國外包商代工產品，也完全由緯潁自行生產。

緯穎統計，第1季合併營收新台幣696.28億元，年減6.2%；受惠新產品專案占比提升，第1季稅後淨利47.07億元，年增約4成，每股盈餘26.92元，稅後淨利與每股盈餘均創新高。

緯穎表示，持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞2廠及台南2廠按進度進行，墨西哥3廠已進入量產階段。

緯穎看好雲端產業與人工智慧（AI）伺服器長期需求成長，持續投資深化資料中心技術與產品開發，第1季投資關鍵散熱技術廠商ZutaCore、私募基金Andra Capital，開發多元技術並進一步開拓潛在市場。（編輯：張均懋）1130611