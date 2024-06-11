富邦媒前5月營收創同期新高 網家年減6.3%

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（中央社記者吳家豪台北11日電）電商業者momo富邦媒受惠於母親節檔期消費需求，今天公布5月合併營收新台幣89.8億元，月增10.6%，年增0.01%；累計今年前5月營收439.75億元，年增4.6%，創歷年同期新高。

富邦媒發布新聞稿表示，5月受惠於母親節與畢業季聚餐旺季需求，餐飲票券的消費需求熱絡，美妝商品也在母親節檔期活動下推升買氣；迎接端午節到來，粽子早鳥預購活動有不錯的銷售表現。不過，今年5月因天氣感受偏涼，季節性家電如冷氣、風扇等銷售力道減弱。

電商集團PChome網路家庭5月合併營收達27.67億元，月增0.7%，年減13.8%，單月營收連續8個月較去年同期下滑；今年前5月累計營收約151.66億元，年減6.3%。

電商營運服務商欣新網在「數位行銷」及「電商代營運」兩大業務的加持下，5月營收達4億元，月增31%，年增4.3%，改寫歷年同期新高；累計前5月營收17.02億元，年增7.5%。

以網路服飾品牌起家的米斯特公布5月合併營收約5986萬元，年增8.5%；累計前5月合併營收3.24億元，年增7.1%，續創同期新高。

米斯特表示，5月底位於台中勤美商圈的Life8 Select旗艦店正式開幕，緊接著6月兩家Life8 Select也將在北部陸續開幕，隨著暑假檔期到來，可望持續帶動業績成長。（編輯：翟思嘉）1130611