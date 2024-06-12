鴻海強化ESG管理確信度 完成跨國8廠區第3方稽核

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（中央社記者張建中新竹12日電）鴻海今天宣布，完成跨集團第3方ESG（環境、社會責任、公司治理）稽核調查，範圍涵蓋中國、印度共8個廠區及法人單位，增強ESG管理確信度。

鴻海發布新聞稿指出，這次第3方ESG稽核調查是由鴻海永續推動辦公室主導，自去年底啟動，共耗時6個月時間，確認員工權益（含強迫勞動）、環境、企業倫理規範、供應鏈管理、管理體系皆無重大隱患，並盤點出各廠區風險係數，著手逐步改善。

鴻海指出，這次是委請BSI、LRQA（前身為ELEVATE） 組成稽核團隊，共18名審核員，深入集團廠區營運各層面，檢視ESG管理流程，透過外部力量增強ESG管理的確信度。

稽核範圍包含鄭州、成都、觀瀾、衡陽、Andhra Pradesh邦、Tamil Nadu邦事業單位，涵蓋員工數超過20萬人；共有144項缺失，其中健康與安全、勞動條件缺失居多。

鴻海表示，稽核團隊在調查後建議，集團仍需加強了解國際產業準則、當地法規差異的執行內容，後續應組織檢討會議、要求相關單位進行改善，更新不符合要求的設備，調整作業程序，加強宣導及落實政策，深化改善的力度及廣度。

鴻海指出，後續將執行東南亞及歐美等海外廠區的風險評估，辨識需進行第3方稽核的重點事業單位，並規劃下一波稽核行動。（編輯：翟思嘉）1130612