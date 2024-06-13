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施崇棠：AI是電腦業百年難得機遇 華碩要把握契機

2024/6/13 09:46
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（中央社記者吳家豪台北13日電）電腦品牌廠華碩今天召開股東常會，董事長施崇棠表示，AI（人工智慧）是電腦產業百年難得的機遇，華碩絕對要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。

施崇棠指出，未來世界將充斥各種不同形式和大小的AI brains（人工智慧腦），從雲端到邊緣、PC（個人電腦）和手機等終端裝置，未來必將是一個混合式的AI生態系。

他認為AI 1.0大概具有動物的感知能力，到了AI 2.0接近人類感知，甚至涵蓋藝術領域，如果AI沒抄襲李白而寫出詩，真的會非常棒。

展望未來數年，施崇棠相信AI PC（人工智慧個人電腦）一定能夠大放異彩，推動多重領域的實踐，作為人類社會的基礎，AI將大幅提升人們的生活品質與工作產出，也將重塑既有工作場域的運作方向。

華碩集團2023年合併營收達新台幣4823億元，年減10.2%；歸屬於母公司業主淨利159億元，年增8.4%；每股盈餘21.44元。

在品牌營運部分，2023年華碩品牌合併營收約4480億元，年減9.2%；品牌營業利益為83億元，年減17.6%。（編輯：楊蘭軒）1130613

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