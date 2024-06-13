台泥加碼投資新能源 推動子公司NHOA私有化

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（中央社記者何秀玲台北13日電）台泥加碼投資歐洲新能源市場，今天宣布董事會決議，間接子公司台泥歐洲控股B.V.（TCEH），對其轉投資義大利儲能公司NHOA S.A.股份提出收購剩餘股權11.13%要約，每股現金價為1.1歐元（約新台幣38.4元），相較法國時間6月12日收盤價溢價88%。

台泥表示，如果法律條件滿足，將透過台泥歐洲控股B.V.執行全面買斷收購程序（Squeeze-out），這將使NHOA股份從巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）下市。

NHOA為義大利儲能公司，並在法國上市，擁電動車快充裝置、智慧電網等，案場遍布歐美、大洋洲及非洲。台泥指出，NHOA現階段為上市公司，做決策時須考慮資本市場的期望，上市監管成本及股價波動的敏感性，使公司長期發展易受箝制。

未來NHOA私有化後，除了可簡化組織架構，減少上市及監管所需的行政成本和費用外，台泥可更直接為NHOA提供財務支持，並整合技術及市場資源，創造更大綜效，提升營運彈性，以支持NHOA與台泥企業團的深度策略合作，包括強化NHOA與台泥另一子公司葡萄牙Cimpor及台泥儲能在歐洲市場的合作。

台泥指出，私有化也將不再受NHOA股價短期表現的影響。

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目前台泥透過間接子公司台泥歐洲控股B.V.（TCEH）間接持有NHOA股權88.87%，本次收購要約價格為每股1.1歐元，比法國時間6月12日收盤價溢價88%，相較前60、120和180個交易日的成交量加權平均價格分別溢價88%、71%和66%。

台泥指出，此次收購剩餘股權11.13%，可提供NHOA其他股東持股立即變現的機會，本次收購由台泥企業團提供自有資金以支付價金。收購案預計在未來幾週內送件，並依法國證管法令取得法國金融市場管理局（Autorite des Marches, AMF）核准。（編輯：楊蘭軒）1130613