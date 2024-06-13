佳必琪打進輝達GB200供應鏈 訂單能見度看到明年

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（中央社記者曾仁凱台北13日電）連接元件廠佳必琪大啖AI伺服器商機，AI相關產品占公司數據網路電信事業的營收比重，從去年下半年的20%已快速拉升至35%。佳必琪成功打進輝達（NVIDIA）GB200供應鏈，目前訂單能見度已看到明年。

佳必琪今天舉行股東常會，董事長張舒眉表示，AI市場來得又急又快，對應到佳必琪從事的連接元件，必須滿足高頻、高速等需求，產品複雜度高很多，非常難做，裡頭有很多經驗值，佳必琪已囊括北美主要CSP（雲端服務供應商）客戶。

佳必琪去年併購衡星和美國SACO公司，前者是輝達的合格供應商，原本做顯卡的連接線，佳必琪藉此順勢打進輝達供應鏈。張舒眉表示，輝達為了讓AI伺服器有最佳表現，對於各項零件規格掌控程度愈來愈強，有很多新的作法，而佳必琪已經有產品拿到料號，另外有一些產品正在Design in（設計導入），訂單能見度已經看到明年。

佳必琪2023年營收新台幣49.62億元，年增14.3%；稅後純益6.35億元，較2022年大幅成長44.6%，創歷史新高，換算每股純益5.2元。今天股東會通過每股派發現金股利4.2元，股利配發率達80.7%。

佳必琪今年營運持續發燙，首季營收14.76億元，年增36%，也比去年第4季微幅成長0.2%；稅後純益2.37億元，較去年同期大幅成長1.32倍，也比去年第4季增加47.2%，淡季改寫歷史新高，換算單季每股純益1.94元。

展望下半年，張舒眉表示，佳必琪過去上下半年營收比大約為4：6，雖然今年上半年基期墊高，但仍然希望維持這個比例。

產能方面，佳必琪包括台灣、美國、越南各廠稼動率目前都超過8、9成。位在北越的越南2廠，第2季開始試量產，預計第3、4季陸續投產，將為公司營運帶進新的挹注。（編輯：楊蘭軒）1130613