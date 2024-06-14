防新青安貸款遭濫用 莊翠雲：加強貸前審核貸後稽查

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（中央社記者范正祥台北14日電）新青安優惠政策房貸被外界指有轉租、人頭戶等疑慮，財政部長莊翠雲今天受訪表示，財政部已督導公股行庫，加強貸前審核、貸後稽查防堵運用新青安貸款的不正當作為。

財政部昨晚發布「青安貸款協助民眾購屋安家，強化貸後管理落實自住目的」新聞稿指出，近期外界高度關注青安貸款遭不當使用疑義部分，財政部責請公股銀行開會研商，研議具體改善措施，並落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，防堵人頭戶及貸後出租等未符青安貸款政策目的的行為；財政部並與公股銀行共同合作，研議透過青安貸款案件與政府資料勾稽未符自住使用個案，並依規進行查處，以確實符合青安貸款購屋自住的政策。

立法院會今天進行對行政院長卓榮泰報告施政方針繼續質詢，相關部會首長列席。會前，莊翠雲接受媒體聯訪時，被問到近來新青安貸款是否遭濫用疑慮。

莊翠雲指出，財政部督導公股銀行辦理「青年安心成家購屋優惠貸款」，主要目的就是要協助沒有自有住宅的家庭購屋，政策目的非常明確。去年8月則推出青安貸款精進方案，也就是新青安貸款。

莊翠雲說明，新青安貸款主要考量在升息趨勢下，減輕承貸戶負擔、給予補貼，實施該政策以來，購屋族群有73%是屬於40歲以下，確實達到減輕青年朋友自購自有住宅資金的負擔。

對於近來新青安貸款是否遭不當使用引起討論，莊翠雲表示，財政部已督導公股行庫，加強貸前審核、貸後稽查來防堵運用新青安貸款的不正當作為；政府實施新青安貸款是要協助、照顧青年朋友購自住宅，做自住使用，加強行庫稽查與審核，不會影響符合新青安貸款承貸戶的權益。（編輯：蘇志宗）1130614