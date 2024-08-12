中租前7月獲利年減6% 東哥遊艇上半年獲利減5.3%

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（中央社記者潘智義台北12日電）中租-KY自結7月單月合併稅後純益新台幣21.1億元，每股稅後純益1.28元，較6月減少12%，主因中國仲利國際大筆財政返還於6月入帳。

中租統計，1至7月合併稅後純益為143.4億元，年減6%，主因信用減損損失金額較去年同期增加，且中國財政返還等稅務利益，較去年同期減少約人民幣1.7億元，累計每股稅後純益8.36元。

中租今天公告7月自結合併營收為新台幣88.9億元，攀今年新高，較去年同期成長5%，累計1至7月營收596.4億元，年增7%。分地區別來看，台灣、中國及東協1至7月營收分別成長8%、7%及4%。

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇今天公告上半年稅後淨利近新台幣11億元，年減5.3%，基本每股盈餘為12元；東哥遊艇表示，12億元新訂單落袋，預計2026年交船，

東哥遊艇表示，上半年營業收入逾35億元、較去年同期增加16.1%；營業淨利近11億元，因疫後船展及船主相關活動回歸正常規模，且增加新船型推廣活動，造成營業費用增加，所以營業淨利較去年同期減少6.1%；營業利益率為31.1%。

東哥遊艇說明，積極推動藍海策略布局，打造更全面服務的營運模式，強化競爭利基。東哥憑藉平面圖及3D模擬示意圖，已斬獲40公尺及45公尺訂單；除布建內部產能外，也與歐洲遊艇廠進行策略聯盟，快速精進超大型遊艇的製造技術，並拓展多元市場成長動能。

居家生活用品的全方位供應商慶豐富實業公布7月合併營收5.29億元，創歷年同期次高，月增10.61%，年增15.16%；累計1至7月合併營收29.36億元，年增22.46%。

慶豐富表示，受惠主力客戶窗簾產品訂單出貨暢旺，加上線上電商客戶陸續推出促銷優惠活動，加大窗簾產品下單力道，帶動單月合併營收已連續3月逐月成長。

永捷公告上半年合併營收3.28億元，營業虧損0.51億元，稅前淨利3.07億元，第2季因子公司信立的金融資產變動，上半年稅後每股盈餘為0.24元。

永捷表示，為台灣少數擁有環保PU樹脂解決方案者，受惠ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續浪潮推進下，累計今年前7月的出貨量已達3971噸，年增52%。（編輯：楊凱翔）1130812