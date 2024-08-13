台積電第2季每股配息4元 12/12除息

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（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電董事會今天核准配發2024年第2季每股現金股利新台幣4元，除息交易日為12月12日。

受惠高效能運算平台業績高度成長，台積電第2季營收達6735.1億元，季增13.6%，歸屬母公司淨利2478.5億元，創同期新高，季增9.9%，每股純益9.56元。

台積電董事會核准配發第2季每股現金股利4元，配息基準日定為12月18日，除息交易日為12月12日，12月14日起至12月18日止停止普通股股票過戶，並於2025年1月9日發放。

台積電董事長魏哲家持股639萬2834股，將有2557萬元入袋。行政院國家發展基金管理會持有台積電16.537億股，估計有66.14億元入帳。

台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，他在退休後若未處分手中持股，第2季股利估計將有約5億元入袋。台積電前董事長劉德音今年6月退休時持有台積電1291萬餘股，估計將有5164萬元股息入袋。（編輯：楊蘭軒）1130813