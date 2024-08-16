環球晶：下半年營運逐季增 AI可帶動換機潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天下午表示，下半年維持「季季高」的趨勢不變，期待人工智慧（AI）應用帶動新一波換機潮，評估2025年成長幅度會比今年好。

徐秀蘭下午受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦業績發表會，展望第3季和下半年營運，徐秀蘭預估，8月到9月底營收可期，第3季至第4季維持季季高的趨勢不變，今年整體半導體市場產值會比2023年好，下半年會比上半年佳。

觀察人工智慧（AI）應用，徐秀蘭期待AI動能帶動新一波的消費電子換機潮。

展望2025年營運，徐秀蘭評估，客戶投產比重會攀升，明年成長幅度會比今年要好。

不過徐秀蘭指出，全球仍有很多不確定性，包括戰爭、美國總統大選等，都會影響總體經濟。若美國採取降息，對半導體產業是好消息，利率下降，車用景氣就會恢復，房市也會受惠；若今年全球利率趨勢下降，民眾的消費行為有機會更積極。（編輯：張良知）1130816