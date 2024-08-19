台泥發布可持續發展報告 陸廠碳排放強度下降8%

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（中央社記者何秀玲台北19日電）台泥今天發布最新大陸「可持續發展報告」，揭露台泥預計今年底完成兩岸水泥廠國際科學減碳目標SBT 1.5度路徑設定，大陸廠區2023年碳排放強度每公噸膠結材料排放0.675 CO2e，已較2016基準年（因設定年份需在2015年後）下降8%。

SBTi為科學基礎減量目標倡議，是由聯合國全球盟約（UN Global Compact, UNGC）、全球環境揭露組織（CDP）、世界資源研究所（World Resources Institute, WRI）與世界自然基金會（World Wide Fund for Nature, WWF）共同發起的減碳框架。SBT 1.5度路徑設定是鼓勵企業制定減排目標，以助於控制全球平均升溫不超過1.5度C。

台泥投入廠區光儲整合系統建置，目前於台泥廣東英德廠、廣西貴港廠分別完成8MW、7.89MW太陽能發電系統建置，搭配大陸水泥業最大的43.2MW/107.3MWh與5.6MW/33.54MWh儲能系統，2023年共減少1401萬度外購電力，節省電費支出新台幣近4000萬元，相當於減少7999噸CO2e排放。

同時儲能系統透過峰谷電價差，2023年再為英德、貴港兩廠區節約新台幣近5000萬元，節電整體效益近1億元。除了英德與貴港廠之外，台泥在大陸江蘇句容廠也已規劃建置光儲整合系統。

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台泥董事長張安平曾說，大陸水泥需求雖短時間不會復甦，但若2025年起大陸水泥業全面納入碳交易市場，台泥在大陸的競爭力將更強，凈利潤可望向上成長。

台泥今年初啟動水泥廠內部碳交易平台，主要參考廣東碳排放權交易試點、歐盟碳交易等機制，以台泥企業團碳排放總量管制方式，由總部基於各廠季獎金考核目標發放年度碳排放配額予各水泥廠，並於年底進行履約交易，為大陸碳交易市場做好預備。（編輯：張均懋）1130819