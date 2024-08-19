台股漲60.3點
2024/8/19 13:55
（中央社台北19日電）台北股市今天開低走高，收盤漲60.3點，為22409.63點，漲幅0.27%，成交金額新台幣3191.89億元。
加權指數開盤為22338.83點，盤中最高22485.91點，最低22307.17點；不含金融股指數19581.08點，漲79.24點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.08%、食品股跌0.6%、塑化股跌0.13%、紡織股跌0.6%、機電股漲0.55%、造紙股跌0.45%、營建股漲1.11%、金融股跌0.87%。
委買張數2191萬6966張，委賣張數1085萬9315張，成交張數704萬7447張。
收盤時上漲509家，下跌420家，持平111家。
成交量前5名個股為新光金、元大台灣50反1、復華台灣科技優息、訊舟、元大台灣價值高息。
漲幅前5名個股為氣立、弘憶股、圓剛、佳能、精聯。
跌幅前5名個股為華冠、日成-KY、緯穎、泰鼎-KY、強盛。1130819
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