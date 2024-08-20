日盛台駿20日掛牌上市 簡志明：擴大東南亞綠能布局

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（中央社記者潘智義台北20日電）日盛台駿董事長簡志明今天表示，相對於歐美等先進國家租賃滲透率大於20%，台灣租賃市場僅約11%，有很大發展潛力，將持續擴大東南亞市場及綠能產業融資布局。

日盛台駿國際租賃公司今天以30元掛牌上市，盤中高點33.8元，勁揚12.6%。日盛台駿今天上市後，加上已上市的中租、和潤企業、裕融，即有4家上市租賃公司。

簡志明今天在上市掛牌典禮後受訪表示，台灣租賃市場潛力很大，以2023年全球各國租賃借款金額占資本支出的比重來看，發達國家當中的英國約35%、美國約22%、台灣僅約11%，所以台灣市場潛能相當大。

簡志明指出，日盛台駿、中租、和潤企業、裕融4家租賃公司是台灣前10大，台灣整體租賃借款金額占資本支出的比重僅約11%，除台灣本土市場之外，布局的中國租賃市場比重也才10%，都有很大的開發空間。

他說，東南亞國協當中，泰國是一個不錯的租賃市場，其他不論是馬來西亞、越南、菲律賓，發展中的國家租賃市場收益通常會比較高，風險卻比較低；日盛台駿在台灣、中國、泰國及東南亞都會持續擴大業務。

另外，日盛台駿在台灣業務目前主要是汽車租賃，但在日盛租賃、台灣工銀租賃合併後，在綠能產業融資業務量已大幅增加。

日盛台駿說明，近年積極發展綠能業務，包括太陽能、風能的過橋融資及太陽能電廠投資，不但能為客戶提供太陽能電廠建置期的短期專案融資服務，以減緩廠商資金壓力，而且透過參與投標、股權收購或自建太陽能電廠，響應再生能源政策。

日盛台駿指出，旗下共有33座屋頂型太陽能電廠，預計太陽能電廠簽約裝置容量3年內將達到100MW（百萬瓦）；此外，綠能業務還將延伸到企業購售電合約（CPPA）、儲能融資等，部分電廠將以CPPA的方式進行售電（開發商的購售電合約除與台灣電力公司簽約外，也可與一般企業簽訂購售電合約）。透過持續擴大電廠規模經濟以及跨入綠電交易，創造長期、穩定收入來源，同時也能減少碳排放量，為地球環境永續盡一份力。

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日盛台駿國際租賃公司統計，今年上半年營收新台幣57.71億元，年增15.22%；稅後盈餘2.81億元，每股稅後盈餘0.8元；目前除深耕車輛與設備租賃業務外，企業融資與綠能投融資業務均加速成長，藉由擴大規模經濟及跨入綠電交易，將挹注長期穩定獲利。

日盛台駿今天在台灣證券交易所舉行上市掛牌典禮，除日盛台駿董事長簡志明、副董事長兼總經理朱志威，台灣證券交易所總經理李愛玲、日盛企業集團總裁陳國和、王道銀行董事長駱怡君也參與典禮。（編輯：潘羿菁）1130820