良得電切入低軌衛星鏈 看好下半年毛利率恢復成長

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）連接線廠良得電切入低軌衛星供應鏈，準備開始出貨，隨產品組合調整，以及售價調漲效應，公司看好下半年毛利率提升，獲利成長將優於營收成長。

良得電切入2家低軌衛星供應鏈，公司表示，其中1家美國目前已在營運的低軌衛星公司，良得電的產品將開始出貨，第4季會穩定供貨。

另1家美國網路電商發展的低軌衛星公司，良得電為主要供應商，目前也已於惠州廠開始試產，2025年將展現成長動能。

良得電剛公布半年報，上半年營收新台幣18.9億元，年增5.52%；稅後純益1.52億元，比去年同期成長82.2%，每股純益1.01元。

不過良得電上半年獲利成長，很大部分來自匯兌利益貢獻，公司上半年毛利率13.66%，比去年同期減少0.57個百分點。公司解釋，上半年毛利率下滑主因公司為整合台灣、大陸及越南廠的資訊系統，系統更新導致大陸廠製造產出下滑、越南廠產能部份也與預期落後，加上原物料大幅上漲也影響毛利。

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針對銅價上漲，良得電第2季調整客戶售價，下半年成本將可順利轉嫁。另外在產品組合方面，持續耕耘伺服器、車用、智能設備、低軌衛星、移動設備等新產品。

另外越南廠也持續加入投產，已取得ISO系列及安規證書，並通過多家客戶審廠，未來主要生產遊戲機、低軌衛星、智慧移動裝置等連接線。良得電樂觀預估下半年毛利率將恢復成長，獲利增幅將勝過營收。（編輯：楊凱翔）1130820