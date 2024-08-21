中華電與SES簽署中軌衛星獨家代理 達成多軌群星服務

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信今天表示，與盧森堡衛星服務商SES簽訂中軌衛星服務在台獨家契約，加上中華電擁有ST-2高軌道自有衛星、OneWeb在台獨家代理權，將達成台灣獨家高、中、低多軌群星網路，可提供滿足迫切通訊需求的衛星韌性解決方案。

中華電信今天發布新聞稿指出，於8月20日晚間與盧森堡衛星服務商SES合作，提供台灣用戶高速和低延遲的中軌道（MEO）O3b mPOWER衛星通訊服務。

中華電信表示，繼去年與低軌衛星業者OneWeb簽署獨家代理協議後，與SES簽訂中軌衛星服務在台灣的獨家合作夥伴契約。這次合作將提供台灣用戶穩定、高速且具備頻寬保證的中軌MEO O3b mPOWER服務。透過引進SES中軌服務也標誌著中華電信達成多軌群星通信服務。

多軌群星服務，亦即多軌衛星（multi-orbit）服務，是指提供整合同步高軌衛星（geosynchronous orbit, GEO）、中軌衛星（medium earth orbit, MEO）與低軌衛星（low earth orbit, LEO）的通信服務。

O3b mPOWER是SES推出的第二代中軌衛星系統，目標在提供全球覆蓋的高速率、低延遲、高可靠性的衛星通訊服務。中華電說明，透過與SES公司合作，中華電信將能擴大衛星通訊的服務及應用範圍，確保在緊急狀況下能迅速啟動衛星備援計畫。

中華電強調，台灣雖然在全球網路評比中名列前茅，但地理位置容易受到自然災害的影響，地震、颱風等自然災害常導致海底和地面網路的故障，透過中軌衛星解決方案，可於短時間內建立高速的衛星連線，滿足迫切的通信需求。

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中華電信公司執行副總兼網路技術分公司總經理簡志誠表示，中華電信不僅擁有ST-2的高軌道自有衛星，並具備OneWeb在台獨家代理權，透過與SES在中軌衛星的合作，中華電信可建置台灣獨家的高、中、低多軌群星網路，提供政府、企業以及民眾完整的衛星韌性解決方案。

他表示，未來，中華電信也將持續與國內外業者合作，參與國內各項衛星發展計畫，並與政府、企業、衛星研究機構攜手，整合多軌群星網路服務資源，推動國內衛星產業的發展。（編輯：蘇志宗）1130821