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台泥拚子公司NHOA私有化 調高收購價擬增成本約1.6億

2024/8/21 10:43
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（中央社記者何秀玲台北21日電）台泥今天公告，為了完成轉投資義大利儲能公司NHOA S.A.從巴黎泛歐交易所（Euronext Paris）下市預作準備，20日開臨時董事會決定，以每股現金價由1.1歐元提高至1.25歐元，收購NHOA S.A.在外流通股份，據估收購成本最多增加約460萬歐元，換算新台幣約1.63億元。

台泥加碼投資歐洲新能源市場，今年6月發布對其轉投資義大利儲能公司NHOA S.A.股份提出收購剩餘股權11.13%要約，每股現金價為1.1歐元（約新台幣38.4元）；截至目前台泥對NHOA S.A.持股已達92.21%。

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但NHOA因收購而成立的特別審查委員會，對台泥提出每股現金價1.1歐元表示不同意見，因此經過台泥20日董事會決議，將每股現金收購價格由1.1歐元提高為1.25歐元（約新台幣44.39元），據估計收購成本最多增加約460萬歐元（約新台幣1.63億元）。

台泥強調，NHOA S.A.私有化後，光每年省下的上市及監管行政成本和費用就超過500萬歐元（約新台幣1.77億元），將有助提升NHOA營運效能。（編輯：潘羿菁）1130821

#台泥
#NHOA
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