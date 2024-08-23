引導民間投入公建 財部估今年投資金額衝1723億元

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（中央社記者張璦高雄23日電）引導資金投入公共建設，財政部今天表示，民間投資量能充沛，預期今年簽約可達104件、金額新台幣1723億元，預計案源包含物流中心、綠能永續循環中心、文化觀光遊憩設施等。

財政部今天舉辦記者會說明政策推動情形，賦稅署指出，囤房稅2.0將於明年5月正式開徵，提醒民眾若想適用「自住」的較低稅率，除全國限3戶，還要無出租或供營業使用、有實際居住用等，也應於房屋稅開徵40天、即3月22日前遷入戶籍，向稽徵機關申報，但明年3月22日適逢假日，因此展延至3月24日。

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此外，財政部促參司同步公布民間投資公共建設最新統計，113年1至7月推動成果，民參案件共簽約71件，民投金額861億元，其中依促參法辦理有41件、金額311億元，包含桃園市大園區統一航空城大型物流中心BOO案、嘉義市綠能永續循環中心BOT案、台北市生態主題園區及周邊停車場BOT/OT案，及高速公路電子收費系統ROT優先定約案等重點案件。

財政部預估，113年底前將完成簽約者，尚有宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩BOT案等大型案件，若加計其他正在甄審及議約程序中的民參案件，預期113年簽約可達104件、金額1723億元，其中依促參法辦理案件56件、522億元，也就是說，113年促參簽約金額有望再次突破500億元，顯示民間投資量能充沛。（編輯：黃國倫）1130823