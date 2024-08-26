美聯準會放鴿 法人：台股量能不足估季線附近震盪

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（中央社記者吳家豪台北26日電）美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）釋出鴿派訊息，支持調降利率，激勵美股表現。本土法人分析，美國降息預期升溫，美股上揚有助多方信心回穩，但台股均線架構欠佳且成交量不足，指數可能於季線22470點前震盪。

美股道瓊工業指數23日終場上漲462.30點或1.14%，收在41175.08點，標準普爾500指數上漲63.97點或1.15%，收在5634.61點；那斯達克指數上漲258.44點或1.47%，收在17877.79點，費城半導體指數上漲141.753點或2.79%，收在5228.652點。

台股23日開低走高，最低來到21935.98點，隨著台積電、鴻海、電金族群回神，接近午盤加權指數跌幅明顯收斂，終場收在22158.05點，上漲9.22點，成交金額新台幣3048.55億元。

籌碼部分，外資23日賣超台股19.51億元，連3個交易日賣超；三大法人合計買超19.15億元。

產業訊息方面，新光金、台新金22日宣布啟動新新併並說明換股條件，中信金欲搶親新光金，趕在23日也宣布收購價格，金金併首見「雙龍搶珠」局面。

國泰金（288）財務長陳晏如指出，金控上半年稅後淨利為新台幣717億元，每股盈餘4.66元，股東權益報酬率16.9%。其中，銀行、產險、投信及證券稅後淨利皆創歷年同期新高，國壽稅後淨利則寫下同期次高。（編輯：張均懋）1130826