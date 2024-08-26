貿聯-KY上半年賺近1股本 擬收購東歐Easys公司

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（中央社記者曾仁凱台北26日電）貿聯-KY今天公布半年報，上半年稅後純益新台幣15.83億元，較去年同期成長48.22%，每股純益9.69元，賺近1個股本。

為了強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能和技術，貿聯-KY今天董事會通過擬以5150萬歐元（約新台幣18.3億元），全資收購東歐Easys s.r.o.公司，預計9月中旬簽署最終購買協議。此次併購主要將以自有資金支應。

貿聯-KY表示，此次收購Easys公司，商業模式與2020年收購新加坡商Speedy Industrial相似，希望增加客製化產品業務的產能和技術，未來會併入公司的工業用事業群。

貿聯-KY第2季營收新台幣129.83億元，比去年同期略減0.17%；今天公布稅後純益10.02億元，年增率高達127%，也比第1季大幅成長72.7%，創單季獲利歷史第3高，每股純益達6.13元。

貿聯-KY表示，公司第2季營收與去年同期持平，但由於生產力與效率提升，加上產品組合優化，第2季毛利率28.11%，創7年半新高，營益率11.42%，也再度回升至雙位數，帶動公司整體獲利成長。

以產品線來看，HPC（高效能運算）成長加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加，美國CSP（雲端服務供應商）在AI驅動下正在提高資本支出，投資於更多地區的最新數據中心基礎設施和伺服器。

至於電動車產業，貿聯-KY表示持續處於逆風，客戶維持保守，但已有潛在觸底的徵兆出現，逐漸築底。（編輯：楊蘭軒）1130826