市場靜待輝達財報 台股盤中回檔百餘點

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（中央社記者曾仁凱台北27日電）輝達（NVIDIA）28日即將公布財報，投資人觀望，台股量縮整理，盤中回檔百餘點，截至10時30分，集中市場指數下跌138.69點，報22101.43點，成交值約新台幣1434億元。

週一美股AI族群領跌，輝達下跌2.91美元或2.25%，收在126.46美元，美超微（Supermicro）大跌50.73美元或8.27%，拖累今天國內大型科技股。3大科技權值股，台積電早盤股價最多下跌9元至941元，鴻海挫2元至180元，聯發科跌25元至1190元。

不過以中小型股為主的櫃買指數翻紅，股王信驊盤中漲近半根停板，最多漲230元至5145元；世芯-KY、力旺、祥碩等千金股盤中股價漲幅超過1%。

重電股士電、華城、中興電、亞力都力守平盤之上。

保德信PGIM基金產品經理彭子芸指出，本週美股的重頭戲是輝達財報登場，輝達在過去3季均繳出亮眼成績單，並且持續超越投資人期待，由於本季美國科技7巨頭財報表現好壞參半，輝達財報對於本週股市至關重要，若能順利繳出亮眼數據，將可成為科技股下一個關鍵催化劑。

彭子芸分析，隨AI加速發展，擴增AI資本支出已成為企業未來增強競爭力的重要策略之一，預估微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta今年資本支出合計將逾2300億美元，AI更為投資的重中之重。（編輯：張均懋）1130827