台積電挫10元 台股終場下跌271點失守月線

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（中央社記者何秀玲台北29日電）受台積電ADR重挫逾4%拖累，台股今天開低走低，盤中下跌486點，落至22711點；尾盤跌勢收斂，大盤指數終場收22926.59點，下跌271.48點，跌幅1.17%，跌破月線約22975點，成交值新台幣3417.87億元。

電子、金融股終場分別下跌1.25%、0.6%；代表中小型股的櫃買指數下跌0.98%。工具機股及宅經濟概念股逆勢抗跌。

台積電尾盤跌勢收斂，下跌10元，收1040元，跌幅0.95%。鴻海跌幅逾2%；廣達守住300元，收303元；聯發科以1300元作收，下跌35元。

分析師表示，美國總統大選的不確定性，籠罩台股大盤，選後有望回歸基本面，可關注本週大型科技公司財報，台股下檔支撐看22000點。

工具機族群表現亮眼，恩德以20.9元漲停鎖死、高鋒上漲2.55%；建德工業漲0.86%、大量勁揚2.05%。

電商重要檔期雙11將至，宅經濟概念股發威，網家因統一上週宣布入主成為大股東，今天收漲停46.35元；宅配通以漲停價45.45元作收；遊戲股華義鎖漲停193元，歐買尬同樣攻上漲停價124.5元。（編輯：楊蘭軒）1131029