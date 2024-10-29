威盛盼今年營收季季高 威鋒保守看下半年旺季不旺

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（中央社記者張建中台北29日電）威盛與子公司威鋒未來營運展望不同調，威盛期望今年營收能夠季季高；威鋒展望則相對保守，預期下半年電腦市場恐旺季不旺，不會比上半年好。

威盛與威鋒下午召開線上法人說明會，公布第3季營運結果，並說明未來展望。威盛第3季營收新台幣52.93億元，季增79%，創下新高，因產品組合變化影響，毛利率降至24%，較第2季下滑6個百分點，歸屬母公司淨利2.95億元，季增340%，每股純益0.59元。

威盛累計前3季營收104.14億元，年增23%，毛利率27%，與去年同期持平，歸屬母公司淨利4.36億元，年增296%，每股純益0.87元。

威盛表示，設計服務子公司威宏營運成長，是推升威盛第3季營收成長主要動力，威宏占整體營收比重躍升至66%。

展望未來，威盛指出，今年來接單狀況佳，第1季至第3季客戶預付貨款逐季創高，與營收季季高表現吻合。客戶訂單可望延續到第4季及明年，將努力達成今年營收季季高目標。

威盛表示，今年前3季每股純益0.87元，已超越去年全年的0.82元，顯示本業轉型已有初步成果。

針對華為裝置被發現疑似有台積電生產的晶片一事，威盛強調，威盛與這事件無關，華為過去曾是子公司威鋒的客戶，主要在電腦相關應用，華為被美國列入黑名單後，就不再是威鋒的直接或間接客戶，威盛集團接單出貨皆合法合規。

威鋒第3季營收4.47億元，季減10%，毛利率50%，較第2季下滑3個百分點，稅後淨利約2790萬元，季減47%，每股純益0.42元；累計前3季營收13.33億元，年減12%，毛利率48%，稅後淨利1.31億元，年減24%，每股純益1.91元。

威鋒副總經理陳鴻文表示，威鋒營收滑落主要是因為市場對於USB4產品的認同度影響，今年下半年電腦市場旺季不旺，下半年不會比上半年好。

陳鴻文說，在供應商願意犧牲毛利率，刺激OEM代工廠採用，預期USB4價格可能下滑；而在AI PC和電競驅動下，預期明年USB4可望有進展，客戶應會開始導入系統。（編輯：張均懋）1131029